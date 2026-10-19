ÚLTIMA HORA: Mónica Escobedo es EXPULSADA de La Granja VIP por FUERTE infracción en contra de Niurka

Lamentablemente, esta noche nuestros conductores Adal Ramones y Kristal Silva dieron a conocer la noticia de que Mónica Escobedo queda automáticamente expulsada de La Granja VIP, tras un incidente que ocurrió contacto físico con Niurka, el cual para nosotros es motivo de expulsión, pues ese tipo de acciones no tienen cabida dentro del programa.

Durante la fiesta del día viernes para celebrar a los pollitos de La Granja VIP, se armó una guerra de almohadas y mientras Niurka Marcos iba caminando de espaldas a Mónica Escobedo, esta última le dio una palmada en la espalda, lo cual fue evidentemente molesto para Niurka e hizo la señal de alerta al sentirse agredida físicamente. Cabe resaltar que Natalia Alcocer también lo notó y levantó las manos en señal de alerta.

Mónica Escobedo le pidió a Adal Ramones que no se exagerará el momento pues para ella fue una reacción automática, ya que Niurka no tuvo ninguna consecuencia; sin embargo, nuestro conductor fue conciso, son las reglas y no se pueden romper.

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Así fue el paso de Mónica Escobedo en La Granja VIP

Junto con Kevyn Contreras "Bicolor", Mónica Escobedo entró a La Granja VIP representando al gremio de los comediantes. Rápidamente se convirtió en una figura divisiva entre los Granjeros, tras las discusiones que llegó a tener con Manelyk González y Rafael Mercadante.

No logró convertirse en Capataz durante su estancia en el reality show, pero sí resistió la vida de Peón durante una semana. Por otro lado, llegó nominada al domingo de eliminación en 2 ocasiones, pero logró regresar para seguir compitiendo.

En los últimos días, Mónica Escobedo se convirtió en la más reciente integrante del equipo de Manelyk González. Aunque su relación al principio tuvo sus roces, los integrantes del equipo la aceptaron poco a poco. Este fin de semana, mientras estaba nominada, incluso Mono Osuna declaró que quería verla regresar como la primera Salvada de la noche.

Mónica Escobedo tiene la segunda salida "fuera de lo normal" de La Granja VIP

En la historia de La Granja VIP, en esta Segunda Temporada es la segunda vez que una Granjera sale por un motivo distinto a la votación del público en la Gala de Eliminación, y la primera ocasión en que se rompe la regla por el contacto físico.

La primera vez que salió una Granjera de manera "irregular" fue durante la primera temporada, específicamente en la cuarta Gala de Eliminación.

Horas antes de que Jawy Méndez se convirtiera en el eliminado, Lola Cortés pidió su salida para cuidar su salud mental. En ese entonces, la Granjera dio a conocer que vive con trastorno de ansiedad y en ese momento, para ella era primordial regresar con su familia.

