Mónica Escobedo se le va directo a Rafa Mercadante, CRITICANDO sus malos chistes y comentarios en La Granja VIP
¡Malos chistes y acciones! Mónica Escobedo hace uso de sus votos para nominar a Rafa Mercadante, el roce entre ellos crece dentro de La Granja VIP
Mónica Escobedo en La Asamblea nomina a Rafa Mercadante, tachándolo de “ruco” y criticando sus actitudes negativas en repetidas ocasiones, además de que el Granjero detalla que son mentiras, pero hubo testigos de La Granja VIP, además de dejarle dos puntos para Mono Osuna.