Mónica rompe en LLANTO y confiesa lo que más le dolió de la Asamblea (VIDEO)

Mónica Escobedo fue una de las Granjeras más votadas por sus compañeros en la Asamblea, razón que la llevó a ser una de las nominadas de la noche. No obstante, gracias al poder que recibió Mario “Mono” Osuna, esta fue liberada de la tabla. Sin embargo, la comediante se vio afectada por la noche de gala y sobre todo por algo en específico: el voto de Pimpinela Escarlata en contra de ella.