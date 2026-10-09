Mono Osuna y Pascal abren su corazón en La Granja VIP: esto es lo que más extrañan del mundo exterior

Mientras cocinaban dentro del edificio principal, Mario “Mono” Osuna y Pascal Nadaud tuvieron un momento de sinceridad. El exfutbolista afirmó sentirse nostálgico y expresó sus sentimientos delante de las cámaras: reveló que extraña mucho estar con sus hijos y evitó decir una frase que podría comprometer su estancia en el reality. Por otro lado, Pascal también abrió su corazón.