¡Muchos votos para Mario “Mono” Osuna! Así fueron algunas de las votaciones en La Granja VIP para bloquearlo del Juego de Salvación
Mario “Mono” Osuna recibe varios votos de los Granjeros en la dinámica de “Echar Tierra”, posicionándolo aún más a la Tabla de Nominados en La Granja VIP
En la dinámica de “Echar Tierra” los Granjeros se encargan de “enterrar” a uno de los Granjeros nominados para bloquearlo en el Juego de Salvación. Para hoy, Mario “Mono” Osuna no se encuentra en su mejor momento al recibir varios votos con intensas replicas, revive todo lo que paso en La Granja VIP.