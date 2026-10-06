Natalia Alcocer es puesta a prueba en la última tentación del día en La Granja VIP: “De todas maneras dicen que soy una hipócrita”
¡Mucha tentación! Natalia Alcocer es sorprendida con una manzana de Tentación, que le otorga un poder que muchos desearían; esto paso en La Granja VIP
Natalia Alcocer es puesta a prueba con una manzana de la TENTACIÓN, por lo que podrá comprar el poder extra del Huevo Dorado en La Granja VIP, pero para ello deberá dar 5 mil pesos del presupuesto. No lo pensó mucho y tomó la decisión de morder la manzana, un beneficio que podrá tomar para el miércoles de La Asamblea Cara a Cara.