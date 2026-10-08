Natalia le da un BESO de imprevisto a Pablo Montero y así reaccionó el Granjero (VIDEO)
Los gestos entre Natalia Alcocer y Pablo Montero alimentan cada vez más un posible romance dentro de La Granja VIP
Natalia Alcocer y Pablo Montero cuentan con una relación muy cercana en La Granja VIP. Ambos se conocieron hace 20 años y ahora parecen estar en busca de revivir un viejo amor. Mientras se encontraban en las afueras del edificio principal, “La Vikinga” aprovechó para darle un beso de imprevisto al cantante de música ranchera y su reacción fue noticia.