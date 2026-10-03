Niurka advierte que este Granjero podría convertirse en su próximo NOMINADO

Niurka no pudo ocultar su molestia después de escuchar que Rafa defendió a Natalia, especialmente porque considera que la granjera se ha dedicado a lanzarle comentarios y cuestionamientos. En una conversación con Pimpi y Mónica, la cubana reconoció que cada quien está jugando de acuerdo con su propia estrategia, por lo que entiende la postura de Rafa. Sin embargo, dejó claro que su decisión podría ser muy diferente a partir de ahora. Niurka confesó que espera que Rafa no salga de la granja este domingo, pues quiere tener la oportunidad de nominarlo en la próxima ronda. Así, Rafa podría convertirse en uno de sus nuevos objetivos dentro del juego.

