Niurka Marcos nomina a Mónica Escobedo explicando que la Granjera por los MALOS TRATOS que se ha vuelto repetitivo en La Granja VIP
¡Niurka contra Mónica! Da fuertes razones por las que se hizo la nominación en La Asamblea de La Granja VIP; esto fue lo que paso entre ambas Granjeras
¡Bullying! Frente a todos, Niurka Marcos descalifica las actitudes de Mónica Escobedo, detallando que ya es excesivo lo que ha hecho, en especial con Rafa Mercadante. Revive lo que se dijeron en La Granja VIP, pero Mónica le ha detallado que la Granjera también lo ha hecho.