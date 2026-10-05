¡Niurka Marcos fue TENTADA en La Granja VIP! Le ofrecen un beneficio por un fuerte costo del presupuesto semanal

Niurka Marcos en el confesionario es tentada con la manzana, Adal Ramones le propone despedirse de la cama de paja en el Granero, logrando tener una cama super cómoda para dormir, pero para ello deberá morder la manzana y se le quitarán 5 mil pesos del presupuesto semana en La Granja VIP. Descubre cuál fue su decisión final.