¡Niurka Marcos fue TENTADA en La Granja VIP! Le ofrecen un beneficio por un fuerte costo del presupuesto semanal
¡Una tentación costosa! Niurka Marcos es tentada en La Granja VIP, una decisión que resultará difícil para el presupuesto semanal; descubre qué le ofrecieron
Niurka Marcos en el confesionario es tentada con la manzana, Adal Ramones le propone despedirse de la cama de paja en el Granero, logrando tener una cama super cómoda para dormir, pero para ello deberá morder la manzana y se le quitarán 5 mil pesos del presupuesto semana en La Granja VIP. Descubre cuál fue su decisión final.