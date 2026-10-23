¡No involucrar a TERCEROS! Adal Ramones confronta a Rafael Mercadante y Azalia Ojeda; dejando un fuerte castigo para uno de ellos en La Granja VIP
Adal Ramones pide a los Granjeros que jueguen fuerte y enfrenten a sus rivales, pero que no agreguen a personas del exterior en sus discusiones en La Granja VIP
Adal Ramones habla directamente con Rafael Mercadante y Azalia Ojeda después de los fuertes pleitos que han tenido ambos, dejando terribles advertencias. Pero por involucrar a terceros, Azalia es fijada en la Tabla de Nominados hasta el domingo, decisión que fue aceptada por ella en La Granja VIP.