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¡No involucrar a TERCEROS! Adal Ramones confronta a Rafael Mercadante y Azalia Ojeda; dejando un fuerte castigo para uno de ellos en La Granja VIP

Adal Ramones pide a los Granjeros que jueguen fuerte y enfrenten a sus rivales, pero que no agreguen a personas del exterior en sus discusiones en La Granja VIP

Adal Ramones habla directamente con Rafael Mercadante y Azalia Ojeda después de los fuertes pleitos que han tenido ambos, dejando terribles advertencias. Pero por involucrar a terceros, Azalia es fijada en la Tabla de Nominados hasta el domingo, decisión que fue aceptada por ella en La Granja VIP.

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