¡No es la única TENTACIÓN del día! “Bebeshita” es la segunda Granjera en ser puesta a prueba ante dos manzanas en La Granja VIP
¡No solo Fernando Lozada! Daniela “Bebeshita” es puesta a prueba con dos manzanas de La Granja VIP, usando la misma propuesta que le hicieron al Granjero
Otro momento difícil para Daniela “Bebeshita”, de igual manera es puesta a prueba con dos manzanas de la TENTACIÓN, usando la misma propuesta que le hicieron a Fernando Lozada. Por un lado, puede ayudar a Pascal con un costo alto, o saboteándolo por dinero extra para el presupuesto. ¿Cuál fue la decisión de la Granjera en La Granja VIP?