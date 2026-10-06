¡No es la única TENTACIÓN del día! “Bebeshita” es la segunda Granjera en ser puesta a prueba ante dos manzanas en La Granja VIP

Otro momento difícil para Daniela “Bebeshita”, de igual manera es puesta a prueba con dos manzanas de la TENTACIÓN, usando la misma propuesta que le hicieron a Fernando Lozada. Por un lado, puede ayudar a Pascal con un costo alto, o saboteándolo por dinero extra para el presupuesto. ¿Cuál fue la decisión de la Granjera en La Granja VIP?