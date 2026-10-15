La nueva estrategia que hará Manelyk y su grupo para ganarse al público y revertir su situación en La Granja VIP
El bando de Manelyk González planea cambiar de estrategia para tratar de remontar su situación dentro del reality
El grupo de Manelyk González ha sido duramente golpeado durante los últimos días dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Todo comenzó con la salida de Pascal Nadaud y continuó con el juego del Capataz donde no pudieron meter a más de un representante. Ahora cuentan con Mario “Mono” Osuna nominado, además de Azalia Ojeda. Por este motivo, el grupo tratará de cambiar de estrategia.