Pablo Montero le roba un BESO a Natalia Alcocer; así reaccionó ella (VIDEO)

Uno de los momentos más inesperados de la jornada sucedió este lunes 5 de octubre. Mientras Natalia Alcocer se encontraba en el corral de cerditos, Pablo Montero aprovechó para robarle un beso. Su reacción fue imperdible y alimenta cada vez más el rumor sobre un posible romance entre ambos Granjeros de La Granja VIP.