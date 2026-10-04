“¿Por qué no me lo dice en la cara?”: Pablo Montero y Natalia pierden la paciencia con este Granjero

Pablo Montero y Natalia Alcocer explotaron contra uno de los Granjeros de La Granja VIP luego de que éste se meta en sus asuntos. La Vikinga comentó que primero molestaban por su supuesto “romance” dentro del reality y ahora los critican por su desempeño en los trabajos matutinos. Una nueva rivalidad parece aparecer dentro del granero.