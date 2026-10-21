“Para mi no eres importante": Azalia Ojeda CRÍTICA a Rafael Mercadante en La Asamblea de La Granja VIP; para después llamarlo “RIDÍCULO”

Azalia Ojeda asegura que no ODIA a Rafael Mercadante porque no es importante para ella en su vida, pero se le va directo al recalcar que es según él nunca se equivoca pero que fácilmente crítica a los demás. Al terminar la replica de los Granjeros, Azalia culminó el encuentro al llamarlo ridículo frente a todos. Además de revivir el momento en que tuvieron su pleito por una supuesta trampa en uno los circuitos.