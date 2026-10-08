Pascal CONFRONTA a Natalia y le exige explicaciones por haberlo nominado: "¿Por qué yo tengo que pagar?”
Pascal fue nominado por Natalia Alcocer durante la Asamblea y ahora le exigió explicaciones de por qué tomó esa decisión
Pascal Nadaud fue nominado por Natalia Alcocer durante la Asamblea del día miércoles 7 de octubre. “La Vikinga” utilizó el beneficio que le otorgó la tentación, el cual consistía de enviar a un Granjero a la tabla de nominación directo a la Gala de Eliminación. El atleta fue el escogido por la actriz, quien luego decidió confrontarla exigiéndole explicaciones de su decisión.