Pimpinela confiesa si quiere seguir o no en La Granja VIP tras la Gala de Eliminación
Pimpinela Escarlata es uno de los seis nominados de la quinta semana y podría dejar el reality si no recibe el apoyo suficiente del público
Pimpinela Escarlata tuvo un momento de “terapia” con las cámaras de La Granja VIP. Mientras se encontraba acostado en la cama del Capataz, el luchador mexicano comenzó a palpitar la Gala de Eliminación que se llevará a cabo este próximo domingo. Pimpi llega como uno de los nominados y confesó si tiene intenciones de seguir en el reality o si prefiere regresar a su casa.