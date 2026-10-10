Pimpinela confiesa si quiere seguir o no en La Granja VIP tras la Gala de Eliminación

Pimpinela Escarlata tuvo un momento de “terapia” con las cámaras de La Granja VIP. Mientras se encontraba acostado en la cama del Capataz, el luchador mexicano comenzó a palpitar la Gala de Eliminación que se llevará a cabo este próximo domingo. Pimpi llega como uno de los nominados y confesó si tiene intenciones de seguir en el reality o si prefiere regresar a su casa.