Pimpinela Escarlata revela quiénes podrían alegrarse tras su salida de La Granja VIP; ex Granjero da a conocer El Legado de la semana 7
Pimpinela Escarlata regresa a La Granja VIP para revelar a que Granjero le deja El Legado de la semana 7; además de revelar quiénes se alregraron
Pimpinela Escarlata regresa con todo a La Granja VIP, tras su eliminación el domingo, el Grajnero detalla que seguramente quiénes se alegraron de su salida fueron Manelyk y Fernando Lozada. Además de que los Granjeros aseguraron que El Legado será muy impredecible, pero la noticia final de El Legado sorprendio a varios.