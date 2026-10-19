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Pimpinela Escarlata revela quiénes podrían alegrarse tras su salida de La Granja VIP; ex Granjero da a conocer El Legado de la semana 7

Pimpinela Escarlata regresa a La Granja VIP para revelar a que Granjero le deja El Legado de la semana 7; además de revelar quiénes se alregraron

Pimpinela Escarlata regresa con todo a La Granja VIP, tras su eliminación el domingo, el Grajnero detalla que seguramente quiénes se alegraron de su salida fueron Manelyk y Fernando Lozada. Además de que los Granjeros aseguraron que El Legado será muy impredecible, pero la noticia final de El Legado sorprendio a varios.

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