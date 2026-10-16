Pimpinela Escarlata recibe una FUERTE sanción que pone en riesgo su PERMANENCIA en La Granja VIP
¡Un CASTIGO que pone en riesgo su permanencia! Pimpinela Escarlata recibe una sanción intensa en La Granja VIP por sus comentarios; esto dijo Adal Ramones
Adal Ramones ENCARA a Pimpinela Escalata, explicándole que sus comentarios rompen con las normas de convivencia que hay en La Granja VIP, por lo que será posicionada en la Tabla de Nominados definitivamente, por lo que no tendrá la posibilidad de salvarse, pero no podrá comentar qué fue lo que generó el castigo.