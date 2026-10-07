¿¡Por un Hot Cake!? Críticos hablan negativamente sobre el pleito que se ha generado entre Rafael Mercadante e Ivonne Montero en La Granja VIP
¿Se termina la amistad? Críticos de La Granja VIP hablan honestamente sobre la situación actual de la amistad entre Rafael Mercadante e Ivonne Montero
La amistad entre Ivonne Montero y Rafael Mercadante parece romperse cada vez más, pero los Críticos dan su punto de vista sobre lo que ha ocurrido, detallando que la relación entre ellos no se puede romper por no darle un hot cake. Opiniones fuertes en La Granja VIP