La Granja VIP: La prueba más difícil por el Juego de Salvación, Granjeros se enfrentan para ya no estar en riesgo hoy, 22 de octubre

En un inicio de La Granja VIP, los Granjeros se enfrentan en la nueva dinámica de “El Eslabón más débil”, descubriendo quiénes son los más débiles entre ambos equipos, pero los dos más fuertes fueron merecedores de una HERRADURA con grandes beneficios.

Después se realizó la dinámica de “Echar Tierra” para enterrar a los Granjeros nominados, bloqueándolos del Juego de Salvación, pero en esos momentos se dieron fuertes replica, en especial al presentarse otro pleito entre Rafael Mercadante y Azalia Ojeda. Para finalmente hacer el Juego de Salvación, en el que triunfó uno de los Granjeros, pero generó cierto temor al presentar cansancio excesivo en el circuito.

Si te perdiste de algo, revive todo lo que pasó en el programa completo del 22 de octubre.