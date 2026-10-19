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Rafa Mercadante revela por qué TEME al Legado de Pimpinela pese a haber sido aliados inseparables (VIDEO)

Esta noche Pimpinela Escarlata dejará su Legado, el cual consiste en dejar al primer nominado de la semana de La Granja VIP, y Rafa tiene miedo

Los Granjeros comenzaron a debatir sobre quién recibirá El Legado de Pimpinela Escarlata, el sexto eliminado de La Granja VIP. Rafael Mercadante mencionó a Manelyk González y Kunno, pero dejó abierta una posibilidad extraña. Y es que el actor teme que el luchador lo nomine pensando que la dinámica es positiva. Todo estará por verse durante el programa de este lunes.

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