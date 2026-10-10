“A ese wey no lo quiero”: Rafa Mercadante revela a qué Granjero NO soporta dentro de su propia alianza

Rafael Mercadante platicó con Kevyn Contreras “Bicolor” su relación con Julio Camejo. El actor se unió al grupo de Natalia y demás Granjeros tras la Asamblea del miércoles, pero aún genera desconfianza en ciertos integrantes de la alianza. Uno de ellos es Rafa, quien dejó en claro que no lo considera un amigo.