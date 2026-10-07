¡REVIVEN pleitos del pasado! Azalia Ojeda se le va contra Julio Camejo en La Asamblea de La Granja VIP

Azalia Ojeda deja su punto para Julio Camejo, pidiéndole que ya no le haga caso y la deje en paz, pero Julio Camejo aprovecha el momento para criticar las traiciones que le ha hecho en el pasado, además de encuentros con la Ley que ha tenido la Granjera, detallando que sus compañeros de otros realitys están viendo todos los hechos en La Granja VIP.