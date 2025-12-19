¡Rompieron piñata! El momento más divertido en la cena de reencuentro de La Granja VIP

Este 18 de diciembre, se realizó una cena de reencuentro con los granjeros que siguen en competencia y quienes salieron de La Granja VIP; a la dinámica se unieron los conductores, Adal Ramones y Kristal Silva. Uno de los mejores momentos se vivió cuando llegó la hora de romper la piñata. ¡Todos le entraron al juego!