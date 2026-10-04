¡Se hartó! Natalia Alcocer EXPLOTA y pide que la saquen de La Granja VIP (VIDEO)
La Vikinga se cansó de que toda la granja esté en contra de ella y afirmó ante los ojos de Mono Osuna que quiere salir del reality
Natalia Alcocer ya está cansada de recibir críticas por parte de toda La Granja VIP. La Vikinga se encuentra entre el grupo de Manelyk y el grupo de Niurka, pero ambos bandos están en contra de ella. La actriz estalló y reveló ante Mario “Mono” Osuna, el Capataz de esta cuarta semana, que quiere salir del reality. ¿Fue un reflejo por enojo o una decisión certera?