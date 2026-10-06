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La Granja VIP Segunda Temporada: El 6 de octubre, dos Granjeros se enfrentan al Duelo de Nominación para salir de la Tabla de Nominaciones

¡Traiciones y un Duelo de Nominación! Revive el programa completo de La Granja VIP, donde uno de los Granjeros se unió a la Tabla de Nominaciones

Hoy, 6 de octubre, se vive el Duelo de Nominación en La Granja VIP, donde Ivonne Montero y Pascal Nadaud se enfrentan para ganar y no formar parte de la Tabla de Nominaciones, además de que llegaron 3 manzanas de la TENTACIÓN que cambian completamente la dinámica del reality. Si te lo perdiste, no temas, te dejamos el programa completo para que veas todo lo que paso.

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