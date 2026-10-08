La Granja VIP Segunda Temporada: Hoy 8 de octubre, un Granjero será bloqueado al Juego de Salvación mientras que otro logrará salvarse de la Tabla de Nominados

Hoy, 8 de octubre se vivieron varios momentos de intensidad en La Granja VIP, pero en el inicio se dio a conocer los castigos de Kunno, Bebeshita, Pimpinela, Julio Camejo y Kevyn “Bicolor”, quienes rompieron su promesa de silencio que le habían hecho a Adal Ramones, perjudicando notablemente a cada uno de ellos.

Después llego la dinámica de “Echar Tierra”, en donde los Granjeros votaron por los nominados para bloquear a uno de ellos a participar en el Juego de Salvación, se dieron a conocer fuertes comentarios entre ellos, al final dos de ellos se enfrentaron para salir a la Tabla de Nominados.

Para cerrar, Azalia Ojeda fue sorprendida por una “Manzana de la TENTACIÓN”, el cual le otorga un gran poder para mañana, pero que tiene un gran costo. Revive todos los momentos tensos que pasaron y cuál fue la decisión de la Granjera.

