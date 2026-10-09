La Granja VIP Segunda Temporada: Hoy 9 de octubre salvaron a un Granjero de la Tabla de Nominación pero hubo doble TRAICIÓN

¡Impactante! Por un lado, Ivonne Montero tuvo el gran beneficio de escoger a quién posicionaba y a quién salvaba, lo que nadie sabía era que Azalia Ojeda había comprado una TENTACIÓN que le permitía nominar a alguien más, causando gran furor ya que nadie esperaba ese movimiento, moviendo totalmente el resultado final en el viernes de Traición de La Granja VIP.

Además se dio a conocer el presupuesto semanal de Kunno al ser Capataz, lamentablemente fue el más bajo de la temporada.

Al final Kunno fue sorprendido con una TENTACIÓN que va a beneficiar su presupuesto, pero para ello debe cumplir una misión. Revive todo lo que pasó hoy, 9 de octubre.