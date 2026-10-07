La Granja VIP Segunda Temporada: Inicia La Asamblea de hoy 7 de octubre, revive quiénes se unieron a la Tabla de Nominaciones en el reality

Cada uno de los Granjeros participaron en el cara a cara de La Asamblea en La Granja VIP, encargándose de nominar a otros y dejando las razones de su decisión; sin embargo, durante la velada se hicieron presentes momentos únicos, desde la presencia del poder de las Herraduras y dos pergaminos en el Huevo Dorado, generando que toda la dinámica cambiara, afectando el resultado final de la Tabla de Nominados. Por si te perdiste algún minuto del programa de hoy 7 de octubre, te dejamos el programa completo para que revivas las nominaciones y descubres quiénes están en riesgo de eliminación.