¿Todo lo que hace es premeditado? Críticas hablan sobre que las actitudes de Ivonne Montero son planeadas y no de corazón en La Granja VIP

Ferka detalla su preocupación de que la actitud de Ivonne Montero es pensada, en especial al dar a conocer sus comentarios frente a los Granjeros, recalcando que no se ha mostrado su trabajo, generando que se piense que solamente buscar obtener las cámaras. Linet Puente y Flor Rubio dan su opinión en La Granja VIP.