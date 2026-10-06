¿Todo lo que hace es premeditado? Críticas hablan sobre que las actitudes de Ivonne Montero son planeadas y no de corazón en La Granja VIP
¡¿Acciones planeadas?! Ferka crítica la declaración de Ivonne Montero, en especial cuando la Granjera siempre se ha mostrado muy orgánica en La Granja VIP
Ferka detalla su preocupación de que la actitud de Ivonne Montero es pensada, en especial al dar a conocer sus comentarios frente a los Granjeros, recalcando que no se ha mostrado su trabajo, generando que se piense que solamente buscar obtener las cámaras. Linet Puente y Flor Rubio dan su opinión en La Granja VIP.