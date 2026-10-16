ÚLTIMA HORA: Azalia Ojeda gana el Juego de Salvación de hoy, jueves 15 de octubre en La Granja VIP; ya no está en riesgo de eliminación

¡Impactante! Azalia Ojeda se convirtió en la Granjera que ganó el Juego de Salvación de hoy, jueves 15 de octubre en La Granja VIP, por lo que ya no se encuentra en riesgo de eliminación el domingo, la noticia al respecto generó la alegría de Mario "Mono" Osuna, además de que la Granjera se le rompió la voz al recordar que su victoria es para su familia. Pero hay que esperar, ya que todavía queda el Viernes de Traición, donde todo puede cambiar.

¿Quiénes se encuentran en la Tabla de Nominados?

Recordemos que en el Jueves de Salvación se realiza la dinámica en la que los Granjeros escogen a quién le cierran la oportunidad de participar en el Juego de Salvación, para que después otros Granjeros puedan luchar por su permanencia en La Granja VIP. Después de todo, así quedó la Tabla de Nominados hoy, jueves 15 de octubre:



Mario "Mono" Osuna

Julio Camejo

Kevyn "Bicolor" Contreras

Granjeros que deberán de hacer todo lo posible para que sus fans voten por ellos antes del domingo, ya que en ese día se dará a conocer qué granjero se despide del reality definitivamente. Sin embargo, no olvidemos que pueden llegar cambios de último minuto, en especial el viernes de Traición, donde un Granjero podría salir de la Tabla de Nominados.

¿Cuándo empieza La Granja VIP?

Es importante que no te pierdas TODO lo que pasa en el reality y puedas ver en vivo todos los momentos tensos que se viven entre los Granjeros en La Granja VIP.

De lunes a viernes La Gala inicia a las 8:30 de la noche, mientras que los domingos es desde las 8 pm. Ya sea que lo veas gratis desde el canal de televisión abierta o en la web de Azteca UNO, igual puedes hacerlo desde la app de "TV Azteca en Vivo" para que lo veas en un dispositivo móvil. Igualmente, si deseas ver el 24/7 puedes hacerlo desde la página de internet o la aplicación, no dejes pasar ningún chisme.

