¡Insólito! Usan utensilios de cocina para recoger desechos de vaca y Mono Osuna busca al responsable en La Granja VIP (VIDEO)

Mario “Mono” Osuna recibió una advertencia de la producción. Resulta que uno de los Granjeros utilizó un utensilio de cocina para recoger desechos de las vacas, acción que será sancionada. Por un tema de higiene, el Capataz de la cuarta semana de La Granja VIP fue notificado, por lo que salió en busca del culpable. ¿Logró encontrar al infractor?