¿Dinero mal gastado? Críticas debaten la reacción de Niurka Marcos al gastar el presupuesto; hay opiniones OPUESTAS en La Granja VIP

Linet Puente, Ferka y Flor Rubio se enfrentan al hablar de la decisión de Niurka Marcos al usar el presupuesto semanal para comprar un colchón, detallando que dicha oportunidad de tener algún gusto ya no podría repetirse. Flor Rubio detalla que esa decisión es un dinero mal gastado, a diferencia de Mario Osuna que usó dinero del presupuesto para ver a su pareja.