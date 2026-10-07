¡Dos pergaminos en el Huevo Dorado! Descubre quiénes tuvieron el poder en La Granja VIP y cómo lo aplicaron

Por un lado, un pergamino lo ganó “Mono” Osuna, teniendo la oportunidad de sacar a alguien de la Tabla de Nominaciones, aprovechando el poder de sacar a Mónica, salvándola de estar en riesgo. Sin embargo, los Granjeros descubrieron que el segundo pergamino fue comprado por Natalia Alcocer con el presupuesto de la semana, generando fuertes reacciones, teniendo el poder de escoger a alguien para que se uniera a los nominados. Revive cómo fue el momento en La Granja VIP.