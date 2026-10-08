Ivonne Montero y Kevyn “Bicolor” Contreras se enfrentan al Juego de Salvación de la quinta semana en La Granja VIP

¡Un juego difícil! Kevyn “Bicolor” Contreras e Ivonne Montero se enfrentan al Juego de Salvación de La Granja VIP, donde cada uno de ellos debía pasar 3 huevos por una red para después dejarla caer a una rampa, aplicando la velocidad y puntería para poder ser el primero, mientras que Natalia Alcocer era la espectadora. Después de varios intentos, Ivonne logra la victoria y sale de la Tabla de Nominados.