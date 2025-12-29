Las situaciones random en una fiesta de Año Nuevo
En La Resolana con el Capi le decimos adiós al 2025 con la mejor dinámica del programa “situaciones random en una fiesta de fin de año”, donde nuestros invitados tienen que poner la mayor atención a cada detalle del festejo para poder contestar las preguntas que el Capi Pérez les hará. ¿Quién puso más atención?.