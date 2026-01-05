La Resolana: | “Que haya trabajo”: Vanessa Claudio, Iván Mendoza y Alex Quiroz se sinceran con El Capi

Vanessa Claudio, Iván Mendoza y Alex Quiroz visitaron La Resolana, donde conversaron con El Capi Pérez sobre sus propósitos para este nuevo año, coincidiendo en que su mayor deseo para 2026 es tener trabajo y nuevos proyectos; durante la charla, Vanessa reveló de manera exclusiva Entre tacones y balones, una propuesta enfocada en el deporte desde una visión glamorosa, mientras Iván y Alex compartieron su entusiasmo y confianza en que este será un año lleno de oportunidades y crecimiento profesional.