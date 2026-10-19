La Resolana Programa Completo 18 de octubre de 2026: ¡Nuevas dinámicas y mucha diversión este domingo en La Resolana junto a nuestros invitados de lujo!
Revive los mejores momentos y toda la diversión que tuvimos este domingo 18 de octubre en La Resolana y ríete a carcajadas junto a Capi Pérez y nuestros invitados.
Revive el capítulo completo de La Resolana de este domingo 18 de octubre y disfruta de las mejores parodias de la mano de Capi Pérez y nuestros invitados Ernesto Cazares, Pascal Nadaud, Lord Marcopolo y Eduardo Sacal.