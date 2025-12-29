Programa 28 de diciembre 2025 | Programa Completo | Paco de Miguel, Caro Díaz, Agustín Fernández y Lalo Curiel llegan a La Resolana con el Capi Pérez
Los mejores invitados llegan esta noche a La Resolana con el Capi para despedir este 2025 con muchas risas y ocurrencias.
Para despedir este 2025, Paco De Miguel, Agustín Fernández, Carolina Díaz y Luis Curiel llegan a La Resolana con el Capi este 28 de diciembre para llenar de humor y alegría el programa, además, revive las mejores parodias del año a través del Capiólogo.