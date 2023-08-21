Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Alma: Desde el fondo de mi alma

Alma es una mujer con un gran trabajo, un esposo que la ama y tres hijos; sin embargo, el alcohol y las drogas se apoderan de ella y de su vida hundiéndola en un pozo sin fondo. La relación con sus hijos y su esposo se vuelve insoportable, comienza a perder clientes en su trabajo y pelea fuertemente con su mamá.

Aunque sus seres queridos tratan de ayudarla, ella está cegada, hasta que un grave evento que pone en riesgo la vida de su hijo, hace que Alma recapacite y luche por recuperar la vida que un día tuvo.