Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Sara: Detrás de una cortina rasgada

Sara ayuda en el puesto de verduras en el mercado a su mamá, pero un día, llegan dos chicas pidiendo trabajo, pues las acaban de echar de su cuarto y además, no tienen a dónde ir. La mamá de Sara llama a su esposo y comienzan a trabajar para la familia, y aunque una de ellas le dice a la otra que ya se vayan después de robar el dinero, ella tiene otro plan en mente, robarse a Sara para sacar más dinero.