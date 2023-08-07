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Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Sara: Detrás de una cortina rasgada

Sara vive con su hermanos y sus papás. Le ayuda por las tardes a su mamá en el puesto que tienen en el mercado, hasta que llegan dos chicas a pedir trabajo.

Por: Carolina Loaiza

Sara ayuda en el puesto de verduras en el mercado a su mamá, pero un día, llegan dos chicas pidiendo trabajo, pues las acaban de echar de su cuarto y además, no tienen a dónde ir. La mamá de Sara llama a su esposo y comienzan a trabajar para la familia, y aunque una de ellas le dice a la otra que ya se vayan después de robar el dinero, ella tiene otro plan en mente, robarse a Sara para sacar más dinero.

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