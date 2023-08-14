Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Monse: Si me engañas, te mato o me mato
Monse está felizmente casada con Juan, quien la ama profundamente, pero los problemas empiezan cuando comienza a trabajar con una joven como su asistente.
Monse vivió una infancia difícil por la separación de sus padres, pues su papá siempre hacía menos a su mamá, además de engañarla con otra persona. Ya adulta, Monse está casada con Juan, quien cada que tiene oportunidad le demuestra su amor, sin embargo, eso no es suficiente para Monse, que comienza a sospechar que Juan la engaña con su asistente, una joven que acaba de recibirse de la Universidad y sólo busca experiencia profesional.