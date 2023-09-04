Macario, hermano de Leslie, vive con la condición de esquizofrenia, y Leslie es la que más se encarga de sus cuidados, pues su mamá se la pasa trabajando. Sin embargo, Leslie no siempre puede estar al pendiente de él, y cuando Marcario se siente con buen entusiasmo, cree que la medicina no es necesaria y deja de tomarla, provocando que los síntomas regresen y su realidad se altere, provocando situaciones que pudieron terminar en una tragedia.