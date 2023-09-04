Lo Que Callamos Las Mujeres | Leslie: Una realidad dividida
Leslie estudia la preparatoria y a la vez cuida de su hermano que tiene esquizofrenia, ya que su mamá no pude estar tanto con ellos debido al trabajo.
Macario, hermano de Leslie, vive con la condición de esquizofrenia, y Leslie es la que más se encarga de sus cuidados, pues su mamá se la pasa trabajando. Sin embargo, Leslie no siempre puede estar al pendiente de él, y cuando Marcario se siente con buen entusiasmo, cree que la medicina no es necesaria y deja de tomarla, provocando que los síntomas regresen y su realidad se altere, provocando situaciones que pudieron terminar en una tragedia.