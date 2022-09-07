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FOTOS | MasterChef trajo fortuna y desgracia para las celebridades.

La tercera noche de MasterChef Celebrity sorprendió a las celebridades con la visita del “Niño Prodigio”, para unos trajo fortuna pero para otros, desgracia.

Por: Redacción Azteca UNO

Ricardo está listo para comenzar a cocinar en la tercera noche de MasterChef Celebrity.
Margarita, La Diosa de la Cumbia está decidida a subir al balcón con el primer reto en MasterChef.
Nadia está a punto de sorprender a nuestros chefs con un sazón espectacular en su platillo.
Mau Mancera llena la cocina de MasterChef con su buen humor y por supuesto sazón.
Alejandra Avalos está concentrada en preparar su platillo para lograr convencer a los chefs y conseguir un lugar en el balcón.
Karla no recibió muy bien la vista del Niño Protigio a la cocina de MasterChef Celebrity.
Ale es fiel creyente de las energías astrales y eso le jugó a su favor al sacar un carta espectacular del Niño Prodigio.
Marcello no tuvo tanta suerte con el destino y perdió 2 minutos en la cocina abrazando a Francisco.
Alan Ibarra no quiere abandonar la competencia de cocina más famosa de México.
Carlos Eduardo tuvo una pequeña discusión con nuestro Chef Pablo al defender su platillo.
Los astros no le favorecieron a Francisco Gattorno durante el primer reto de cocina, perdió 17 minutos para cocinar.
Lorena Herrera fue la primera en elegir una carta del Niño Prodigio, la suerte la mandó directo al Reto de Salvación.
Arturo está cien por ciento dedicado a su trabajo en la cocina más famosa de México, MasterChef.
Carmen Campuzano no logró convencer a los chefs con su platillo en esta ocasión.
Talina continua sorprendiendo a todos con su gran talento y sazón dentro de la cocina de MasterChef.
Pedro viene con paso firme dentro de la cocina de MasterChef, no está dispuesto a salir pronto.
Macky fue llamada por los chefs para recibir crítica de su platillo, fue de los 3 peores.
Seis celebridades fueron llamadas al frente, tres son los peores platillos y tres son los mejores.
Comienza el segundo reto de la noche, Lorena y Talina cocinarán en pareja.
El dúo dinámico de la noche fue el de Arturo López y Ricardo Peralta en MasterChef.
Del odio al amor hay solo un paso, así lo demostraron Julio Camejo y Karla tras cocinar en pareja.
Margarita y Marcello resultaron ser una peraja muy compatible en la cocina de MasterChef Celebrity.
Alejandra y Alan lograron conquistar a los chefs con su excelente platillo de esta noche.
La pareja que sorprendió a todos fue la de Ale y Pedro, realizaron un platillo lleno de sazón y alegría.
El Reto de Eliminación comienza, una celebridad abandonará la competencia.
Julio Camejo tiene bastante energía, ¿Esto le ayudará o le jugará en contra.
Macky está dispuesta a dejar todo en la cocina de MasterChef Celebrity y no abandonarla tan pronto.
López Gavito concentrado en su platillo, no quiere salir de la competencia culinario más famosa de México.
Alejandra Avalos piensa deleitar a los chefs con un Mole que nunca antes había realizado.
Es la primera vez que Carmen Campuzano se enfrenta a un Reto de Eliminación en MasterChef.
Karla tiene un as bajo la manga e intentará conquistar a los chefs con un platillo español.
Julio Camejo no logró convencer con sus platillo de esta noche a nuestros chefs, es por eso que abandona la competencia.
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Ricardo está listo para comenzar a cocinar en la tercera noche de MasterChef Celebrity.
Margarita, La Diosa de la Cumbia está decidida a subir al balcón con el primer reto en MasterChef.
Nadia está a punto de sorprender a nuestros chefs con un sazón espectacular en su platillo.
Mau Mancera llena la cocina de MasterChef con su buen humor y por supuesto sazón.
Alejandra Avalos está concentrada en preparar su platillo para lograr convencer a los chefs y conseguir un lugar en el balcón.
Karla no recibió muy bien la vista del Niño Protigio a la cocina de MasterChef Celebrity.
Ale es fiel creyente de las energías astrales y eso le jugó a su favor al sacar un carta espectacular del Niño Prodigio.
Marcello no tuvo tanta suerte con el destino y perdió 2 minutos en la cocina abrazando a Francisco.
Alan Ibarra no quiere abandonar la competencia de cocina más famosa de México.
Carlos Eduardo tuvo una pequeña discusión con nuestro Chef Pablo al defender su platillo.
Los astros no le favorecieron a Francisco Gattorno durante el primer reto de cocina, perdió 17 minutos para cocinar.
Lorena Herrera fue la primera en elegir una carta del Niño Prodigio, la suerte la mandó directo al Reto de Salvación.
Arturo está cien por ciento dedicado a su trabajo en la cocina más famosa de México, MasterChef.
Carmen Campuzano no logró convencer a los chefs con su platillo en esta ocasión.
Talina continua sorprendiendo a todos con su gran talento y sazón dentro de la cocina de MasterChef.
Pedro viene con paso firme dentro de la cocina de MasterChef, no está dispuesto a salir pronto.
Macky fue llamada por los chefs para recibir crítica de su platillo, fue de los 3 peores.
Seis celebridades fueron llamadas al frente, tres son los peores platillos y tres son los mejores.
Comienza el segundo reto de la noche, Lorena y Talina cocinarán en pareja.
El dúo dinámico de la noche fue el de Arturo López y Ricardo Peralta en MasterChef.
Del odio al amor hay solo un paso, así lo demostraron Julio Camejo y Karla tras cocinar en pareja.
Margarita y Marcello resultaron ser una peraja muy compatible en la cocina de MasterChef Celebrity.
Alejandra y Alan lograron conquistar a los chefs con su excelente platillo de esta noche.
La pareja que sorprendió a todos fue la de Ale y Pedro, realizaron un platillo lleno de sazón y alegría.
El Reto de Eliminación comienza, una celebridad abandonará la competencia.
Julio Camejo tiene bastante energía, ¿Esto le ayudará o le jugará en contra.
Macky está dispuesta a dejar todo en la cocina de MasterChef Celebrity y no abandonarla tan pronto.
López Gavito concentrado en su platillo, no quiere salir de la competencia culinario más famosa de México.
Alejandra Avalos piensa deleitar a los chefs con un Mole que nunca antes había realizado.
Es la primera vez que Carmen Campuzano se enfrenta a un Reto de Eliminación en MasterChef.
Karla tiene un as bajo la manga e intentará conquistar a los chefs con un platillo español.
Julio Camejo no logró convencer con sus platillo de esta noche a nuestros chefs, es por eso que abandona la competencia.
Ricardo está listo para comenzar a cocinar en la tercera noche de MasterChef Celebrity.
Margarita, La Diosa de la Cumbia está decidida a subir al balcón con el primer reto en MasterChef.
Nadia está a punto de sorprender a nuestros chefs con un sazón espectacular en su platillo.
Mau Mancera llena la cocina de MasterChef con su buen humor y por supuesto sazón.
Alejandra Avalos está concentrada en preparar su platillo para lograr convencer a los chefs y conseguir un lugar en el balcón.
Karla no recibió muy bien la vista del Niño Protigio a la cocina de MasterChef Celebrity.
Ale es fiel creyente de las energías astrales y eso le jugó a su favor al sacar un carta espectacular del Niño Prodigio.
Marcello no tuvo tanta suerte con el destino y perdió 2 minutos en la cocina abrazando a Francisco.
Alan Ibarra no quiere abandonar la competencia de cocina más famosa de México.
Carlos Eduardo tuvo una pequeña discusión con nuestro Chef Pablo al defender su platillo.
Los astros no le favorecieron a Francisco Gattorno durante el primer reto de cocina, perdió 17 minutos para cocinar.
Lorena Herrera fue la primera en elegir una carta del Niño Prodigio, la suerte la mandó directo al Reto de Salvación.
Arturo está cien por ciento dedicado a su trabajo en la cocina más famosa de México, MasterChef.
Carmen Campuzano no logró convencer a los chefs con su platillo en esta ocasión.
Talina continua sorprendiendo a todos con su gran talento y sazón dentro de la cocina de MasterChef.
Pedro viene con paso firme dentro de la cocina de MasterChef, no está dispuesto a salir pronto.
Macky fue llamada por los chefs para recibir crítica de su platillo, fue de los 3 peores.
Seis celebridades fueron llamadas al frente, tres son los peores platillos y tres son los mejores.
Comienza el segundo reto de la noche, Lorena y Talina cocinarán en pareja.
El dúo dinámico de la noche fue el de Arturo López y Ricardo Peralta en MasterChef.
Del odio al amor hay solo un paso, así lo demostraron Julio Camejo y Karla tras cocinar en pareja.
Margarita y Marcello resultaron ser una peraja muy compatible en la cocina de MasterChef Celebrity.
Alejandra y Alan lograron conquistar a los chefs con su excelente platillo de esta noche.
La pareja que sorprendió a todos fue la de Ale y Pedro, realizaron un platillo lleno de sazón y alegría.
El Reto de Eliminación comienza, una celebridad abandonará la competencia.
Julio Camejo tiene bastante energía, ¿Esto le ayudará o le jugará en contra.
Macky está dispuesta a dejar todo en la cocina de MasterChef Celebrity y no abandonarla tan pronto.
López Gavito concentrado en su platillo, no quiere salir de la competencia culinario más famosa de México.
Alejandra Avalos piensa deleitar a los chefs con un Mole que nunca antes había realizado.
Es la primera vez que Carmen Campuzano se enfrenta a un Reto de Eliminación en MasterChef.
Karla tiene un as bajo la manga e intentará conquistar a los chefs con un platillo español.
Julio Camejo no logró convencer con sus platillo de esta noche a nuestros chefs, es por eso que abandona la competencia.

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