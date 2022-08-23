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FOTOS | MasterChef Celebrity nos dejó un buen sabor de boca.

La primera noche en la cocina de MasterChef Celebrity nos mantuvo al filo del asiento con las veinte celebridades de esta segunda temporada, fue increíble.

Por: Redacción Azteca UNO

La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir la segunda temporada de MasterChef Celebrity.
Lorena Herrera está ansiosa de comenzar a cocinar para deleitar a los chefs con un menú saludable.
Marcelo levantó la mano al resultar que su copa traía aceitunas rellenas, eso lo sube al balcón.
Mauricio le pasó su buena suerte a Lorena y se quedó con la copa sin aceitunas rellenas.
Las celebridades se llevaron la sorpresa de subir al balcón de MasterChef Celebrity.
Las celebridades que quedaron abajo, se enfrentan a la famosa Caja Misteriosa.
Carmen Campuzano está a punto de descubrir la sorpresa que le tiene la Caja Misteriosa para su primera cocinada.
Francisco Gatorno también está listo para encender los fogones de su estación y deleitar a nuestros chefs.
Gavito no tuvo la suerte de subir al balcón, tendrá que demostrar sus talentos culinarios en la primera cocinada.
Verónica del Castillo destapó su Caja Misteriosa y se llevó una sorpresa con su contenido.
Carlos Eduardo Rico llegó a poner sazón a la cocina de MasterChef Celebrity con su comedia.
En MasterChef Celebrity todo puede pasar, los que se creían a salvo entrarán a ayudar a su compañero.
Los salvados se aventaron para escoger a sus compañeros y ayudarlos con sus platillos de la Caja Misteriosa.
Una pareja que se complementó muy bien fue la de Carmen y Marcelo, ¿Lograrán convencer a los chefs?
Una pareja llena de alegría y buena vibra fue la de Carlos Eduardo y Ricado Peralta, uno de los mejores momentos de la noche.
Nadia y Macky hicieron match en la cocina de MasterChef Celebrity, ¿Tendrán el mejor platillo.
Un huracán en la cocina fue la pareja de Arturo y Julio Camejo, ellos no lograron conectarse desde un principio.
La primera pareja en pasar al frente fue Lorena y Pedro, ellos fueron elegidos por los chefs.
La segunda pareja en pasar fue Julio y Gavito, asombraron a los chefs con su gran sazón.
Margarita y Alan Ibarra también fueron llamados al frente, lamentablemente su platillo dejó mucho que desear.
Talina Fernández y Verónica entregaron un platillo con mucho lácteo, eso no fue bien visto por nuestros chefs.
La pareja ganadora del primer reto de la Caja Misteriosa es Carmen Campuzano y Marcelo, su platillo conquistó a los chefs y suben al balcón.
El Reto de Equipos llegó a la cocina de MasterChef Celebrity, el equipo azul planea su estrategia.
Margarita y Talina forman parte del equipo amarillo, ellos son aconsejados por el chef Pablo Albuerne.
Ricardo Peralta y Francisco Gatorno son integrantes del equipo rojo, ellos son aconsejados por la Chef Betty.
Margarita recibió varios regaños por parte de su chef Pablo Albuerne por no seguir las indicaciones.
El equipo azul, capitaneado por Gavito y el chef Joserra avanzan con firmeza hacia un victoria rotunda.
Tras realizar un acto de rebeldía y no levantar la manos a la indicación de los chefs, Lorena y su equipo van al Reto de Eliminación.
Alejandra fue una de las afectadas por Lorena y tendrá que realizar un platillo espectacular para no ser la eliminada.
Verónica no tiene mucha experiencia en la cocina, pero lo dejará todo para no abandonar la cocina más famosa de México.
Ricardo continúa divirtiéndose y está seguro que eso y su buen sazón lo llevará a no abandonar la competencia.
Las celebrities tenían que integrar miel a sus platillos, lo difícil es extraerla de los panales de abejas.
Llegó el momento de la decisión final de los chefs, una celebridad abandonará la cocina de MasterChef Celebrity.
Verónica del Castillo termina su viaje culinario en la cocina de MasterChef Celebrity, no logró convencer a los chefs.
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La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir la segunda temporada de MasterChef Celebrity.
Lorena Herrera está ansiosa de comenzar a cocinar para deleitar a los chefs con un menú saludable.
Marcelo levantó la mano al resultar que su copa traía aceitunas rellenas, eso lo sube al balcón.
Mauricio le pasó su buena suerte a Lorena y se quedó con la copa sin aceitunas rellenas.
Las celebridades se llevaron la sorpresa de subir al balcón de MasterChef Celebrity.
Las celebridades que quedaron abajo, se enfrentan a la famosa Caja Misteriosa.
Carmen Campuzano está a punto de descubrir la sorpresa que le tiene la Caja Misteriosa para su primera cocinada.
Francisco Gatorno también está listo para encender los fogones de su estación y deleitar a nuestros chefs.
Gavito no tuvo la suerte de subir al balcón, tendrá que demostrar sus talentos culinarios en la primera cocinada.
Verónica del Castillo destapó su Caja Misteriosa y se llevó una sorpresa con su contenido.
Carlos Eduardo Rico llegó a poner sazón a la cocina de MasterChef Celebrity con su comedia.
En MasterChef Celebrity todo puede pasar, los que se creían a salvo entrarán a ayudar a su compañero.
Los salvados se aventaron para escoger a sus compañeros y ayudarlos con sus platillos de la Caja Misteriosa.
Una pareja que se complementó muy bien fue la de Carmen y Marcelo, ¿Lograrán convencer a los chefs?
Una pareja llena de alegría y buena vibra fue la de Carlos Eduardo y Ricado Peralta, uno de los mejores momentos de la noche.
Nadia y Macky hicieron match en la cocina de MasterChef Celebrity, ¿Tendrán el mejor platillo.
Un huracán en la cocina fue la pareja de Arturo y Julio Camejo, ellos no lograron conectarse desde un principio.
La primera pareja en pasar al frente fue Lorena y Pedro, ellos fueron elegidos por los chefs.
La segunda pareja en pasar fue Julio y Gavito, asombraron a los chefs con su gran sazón.
Margarita y Alan Ibarra también fueron llamados al frente, lamentablemente su platillo dejó mucho que desear.
Talina Fernández y Verónica entregaron un platillo con mucho lácteo, eso no fue bien visto por nuestros chefs.
La pareja ganadora del primer reto de la Caja Misteriosa es Carmen Campuzano y Marcelo, su platillo conquistó a los chefs y suben al balcón.
El Reto de Equipos llegó a la cocina de MasterChef Celebrity, el equipo azul planea su estrategia.
Margarita y Talina forman parte del equipo amarillo, ellos son aconsejados por el chef Pablo Albuerne.
Ricardo Peralta y Francisco Gatorno son integrantes del equipo rojo, ellos son aconsejados por la Chef Betty.
Margarita recibió varios regaños por parte de su chef Pablo Albuerne por no seguir las indicaciones.
El equipo azul, capitaneado por Gavito y el chef Joserra avanzan con firmeza hacia un victoria rotunda.
Tras realizar un acto de rebeldía y no levantar la manos a la indicación de los chefs, Lorena y su equipo van al Reto de Eliminación.
Alejandra fue una de las afectadas por Lorena y tendrá que realizar un platillo espectacular para no ser la eliminada.
Verónica no tiene mucha experiencia en la cocina, pero lo dejará todo para no abandonar la cocina más famosa de México.
Ricardo continúa divirtiéndose y está seguro que eso y su buen sazón lo llevará a no abandonar la competencia.
Las celebrities tenían que integrar miel a sus platillos, lo difícil es extraerla de los panales de abejas.
Llegó el momento de la decisión final de los chefs, una celebridad abandonará la cocina de MasterChef Celebrity.
Verónica del Castillo termina su viaje culinario en la cocina de MasterChef Celebrity, no logró convencer a los chefs.
La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir la segunda temporada de MasterChef Celebrity.
Lorena Herrera está ansiosa de comenzar a cocinar para deleitar a los chefs con un menú saludable.
Marcelo levantó la mano al resultar que su copa traía aceitunas rellenas, eso lo sube al balcón.
Mauricio le pasó su buena suerte a Lorena y se quedó con la copa sin aceitunas rellenas.
Las celebridades se llevaron la sorpresa de subir al balcón de MasterChef Celebrity.
Las celebridades que quedaron abajo, se enfrentan a la famosa Caja Misteriosa.
Carmen Campuzano está a punto de descubrir la sorpresa que le tiene la Caja Misteriosa para su primera cocinada.
Francisco Gatorno también está listo para encender los fogones de su estación y deleitar a nuestros chefs.
Gavito no tuvo la suerte de subir al balcón, tendrá que demostrar sus talentos culinarios en la primera cocinada.
Verónica del Castillo destapó su Caja Misteriosa y se llevó una sorpresa con su contenido.
Carlos Eduardo Rico llegó a poner sazón a la cocina de MasterChef Celebrity con su comedia.
En MasterChef Celebrity todo puede pasar, los que se creían a salvo entrarán a ayudar a su compañero.
Los salvados se aventaron para escoger a sus compañeros y ayudarlos con sus platillos de la Caja Misteriosa.
Una pareja que se complementó muy bien fue la de Carmen y Marcelo, ¿Lograrán convencer a los chefs?
Una pareja llena de alegría y buena vibra fue la de Carlos Eduardo y Ricado Peralta, uno de los mejores momentos de la noche.
Nadia y Macky hicieron match en la cocina de MasterChef Celebrity, ¿Tendrán el mejor platillo.
Un huracán en la cocina fue la pareja de Arturo y Julio Camejo, ellos no lograron conectarse desde un principio.
La primera pareja en pasar al frente fue Lorena y Pedro, ellos fueron elegidos por los chefs.
La segunda pareja en pasar fue Julio y Gavito, asombraron a los chefs con su gran sazón.
Margarita y Alan Ibarra también fueron llamados al frente, lamentablemente su platillo dejó mucho que desear.
Talina Fernández y Verónica entregaron un platillo con mucho lácteo, eso no fue bien visto por nuestros chefs.
La pareja ganadora del primer reto de la Caja Misteriosa es Carmen Campuzano y Marcelo, su platillo conquistó a los chefs y suben al balcón.
El Reto de Equipos llegó a la cocina de MasterChef Celebrity, el equipo azul planea su estrategia.
Margarita y Talina forman parte del equipo amarillo, ellos son aconsejados por el chef Pablo Albuerne.
Ricardo Peralta y Francisco Gatorno son integrantes del equipo rojo, ellos son aconsejados por la Chef Betty.
Margarita recibió varios regaños por parte de su chef Pablo Albuerne por no seguir las indicaciones.
El equipo azul, capitaneado por Gavito y el chef Joserra avanzan con firmeza hacia un victoria rotunda.
Tras realizar un acto de rebeldía y no levantar la manos a la indicación de los chefs, Lorena y su equipo van al Reto de Eliminación.
Alejandra fue una de las afectadas por Lorena y tendrá que realizar un platillo espectacular para no ser la eliminada.
Verónica no tiene mucha experiencia en la cocina, pero lo dejará todo para no abandonar la cocina más famosa de México.
Ricardo continúa divirtiéndose y está seguro que eso y su buen sazón lo llevará a no abandonar la competencia.
Las celebrities tenían que integrar miel a sus platillos, lo difícil es extraerla de los panales de abejas.
Llegó el momento de la decisión final de los chefs, una celebridad abandonará la cocina de MasterChef Celebrity.
Verónica del Castillo termina su viaje culinario en la cocina de MasterChef Celebrity, no logró convencer a los chefs.

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