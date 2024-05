Revelan última voluntad de Verónica Toussaint antes de morir

La muerte de la actriz mexicana Verónica Toussaint , sigue dando de qué hablar, ya que era considerada una conductora muy querida. En las últimas horas, se ha dado a conocer cuál fue su última voluntad y aquí te la decimos.

¿De qué murió Verónica Toussaint? La actriz y presentadora de 48 años, Verónica Toussaint, falleció la noche del pasado jueves 16 de mayo, tras perder la batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue detectada años atrás.

¿Cuál fue la última voluntad de Verónica Toussaint?

El cuerpo de Verónica Toussaint, fue velado la tarde del 17 de mayo en el Panteón Francés y será cremado este sábado por la tarde, así lo reveló su hermano Francisco Toussaint a un medio de comunicación. Al mismo tiempo, aseveró que la última voluntad de su hermana fue que sus cenizas fueran esparcidas en la tierra.

¿Presintió su muerte Verónica Toussaint?

A raíz de su repentina muerte, los fans de Verónica Toussaint han comenzado a indagar en las redes sociales de la actriz. Fue precisamente ahí, donde encontraron una publicación en la que presuntamente habría presentido su partida.

En la publicación se observa una fotografía de su mano y su muñeca llena de pulseras. Sobre esta se encuentra una mariposa de color negro y amarillo, la cual se postró sobre ella a voluntad, pero lo que más llamó la atención fue que acompañó la fotografía con el texto: “Ya mero”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

“Un mes después… te convertiste en mariposa. Descansa en paz, guapa”, “Ayer cuando me enteré estaba en shock y me puse a ver su Instagram y este post me pegó, tú ya sabías”, “Presintió su muerte”, “Aquí ya sabías”, “Se me puso la piel chinita”, “Ese sentimiento de saber que tu momento está por llegar y trascender”, fueron solo algunos de los comentarios en redes sociales.