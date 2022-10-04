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FOTOS | Visita de chiqui-capitanes a la cocina de MasterChef Celebrity

La cocina vuelve a ser cosa de niños con la visita de los MasterChef Junior, ellos trajeron grandes recuerdos y por supuesto un gran sazón a este episodio.

Por: Redacción Azteca UNO

La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
Francisco Gattorno recibió la sorpresa de tener que cocinar para Mauricio Mancera.
Arturo López Gavito tuvo que cocinar para una celebridad muy querida para él.
La bella Lorena Herrera quedó sorprendida al darse cuenta del primer reto de la noche.
Talina está contenta de poder recordar su infancia con este reto que conmoverá a todos.
Uno de los platillos que llamó la atención de los chefs fue el de Ricardo.
Mauricio también fue llamado al frente para probar su platillo por los chefs.
Pedro probó el platillo que le preparó Carlos Eduardo Rico, sin duda lo llevó a su infancia.
La cocina de MasterChef recibió a los ex-integrantes de MasterChef Junior.
Esaú será el capitán de un equipo que será elegido a la suerte.
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La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
Francisco Gattorno recibió la sorpresa de tener que cocinar para Mauricio Mancera.
Arturo López Gavito tuvo que cocinar para una celebridad muy querida para él.
La bella Lorena Herrera quedó sorprendida al darse cuenta del primer reto de la noche.
Talina está contenta de poder recordar su infancia con este reto que conmoverá a todos.
Uno de los platillos que llamó la atención de los chefs fue el de Ricardo.
Mauricio también fue llamado al frente para probar su platillo por los chefs.
Pedro probó el platillo que le preparó Carlos Eduardo Rico, sin duda lo llevó a su infancia.
La cocina de MasterChef recibió a los ex-integrantes de MasterChef Junior.
Esaú será el capitán de un equipo que será elegido a la suerte.
La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
Francisco Gattorno recibió la sorpresa de tener que cocinar para Mauricio Mancera.
Arturo López Gavito tuvo que cocinar para una celebridad muy querida para él.
La bella Lorena Herrera quedó sorprendida al darse cuenta del primer reto de la noche.
Talina está contenta de poder recordar su infancia con este reto que conmoverá a todos.
Uno de los platillos que llamó la atención de los chefs fue el de Ricardo.
Mauricio también fue llamado al frente para probar su platillo por los chefs.
Pedro probó el platillo que le preparó Carlos Eduardo Rico, sin duda lo llevó a su infancia.
La cocina de MasterChef recibió a los ex-integrantes de MasterChef Junior.
Esaú será el capitán de un equipo que será elegido a la suerte.

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