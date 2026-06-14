PreShow | La Chef Lili Cuéllar llega al Preshow entre decoración de pasteles y mucho chismecito de MasterChef 24/7

El Preshow de MasterChef 24/7 recibió a Lili Cuéllar en una dinámica llena de diversión y aprendizaje. Durante la transmisión, la Chef Lili compartió algunos consejos y técnicas para la decoración de pasteles con los hosts digitales, demostrando que la creatividad también es un ingrediente fundamental en la cocina. Entre betunes, fondant y detalles decorativos, la conversación no pudo evitar desviarse hacia los temas más comentados de la competencia, repasando los momentos, estrategias y situaciones que han dado de qué hablar dentro de MasterChef 24/7. Una mezcla perfecta de repostería, entretenimiento y mucho chismecito culinario.